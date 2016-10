TNT-Serie 22:35 bis 23:25 Mysteryserie Pretty Little Liars Vom Regen in die Traufe USA 2013 16:9 Merken Aria, Emily, Hanna und Spencer haben mehr Geheimnisse als die meisten Menschen. Langsam wird es für die vier immer schwieriger, mit den vielen Informationen umzugehen. Aria weiß, dass sie Ezra die Geschichte mit seinem Sohn erzählen sollte, fürchtet jedoch die Konsequenzen für ihre Beziehung. Auch Spencer hat genug von den Lügen und beschließt, künftig keine Spielchen mehr zu spielen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Chad Lowe (Byron Montgomery) Janel Parrish (Mona Vanderwaal) Sasha Pieterse (Alison DiLaurentis) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Michael Grossman Drehbuch: Maya Goldsmith, I. Marlene King, Sara Shepard Kamera: Larry Reibman Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12