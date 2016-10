TNT-Serie 10:50 bis 11:40 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Klassenarbeit USA 1989 Merken Ein alter Freund Jessicas, der Polizeibeamte Jake Ballinger, ist vom Dienst suspendiert worden und unterrichtet nun an der Universität. Zusammen mit zwei seiner Studenten rollt er den Mordfall, der ihn seine Karriere bei der Polizei kostete, noch einmal auf. Erneut führen die Spuren nicht zum Landstreicher Leo Gunderson, der der Tat beschuldigt wurde, sondern zum einflussreichen Senator Grainger. Und Grainger war damals nicht ganz unschuldig an Ballingers Suspendierung ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Barry Newman (Lt. Amos "Jake" Ballinger) Robert Pine (Senator Andrew Grainger) Grant Heslov (Bernard "Bernie" Berndlestein) Lise Hilboldt (Elizabeth Mills) Robert Lipton (Colin Hale) Heather McAdam (Jane Ballinger) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Allen Reisner Drehbuch: Peter S. Fischer Kamera: John Elsenbach Musik: Richard Markowitz Altersempfehlung: ab 12