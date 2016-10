ARTE 03:20 bis 03:50 Magazin Vox Pop Pflanzenschutzmittel: Glyphosat F 2016 2016-11-27 04:15 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Ende Juni 2016 hat die EU-Kommission die Zulassung des Herbizids, das in Monsantos berüchtigtem "Roundup" und in rund 200 Produkten anderer Marken zum Einsatz kommt, um 18 Monate verlängert. Sie stützte sich dabei auf die Empfehlung der EFSA, die das Molekül als "nicht krebserregend" einstufte. "Vox Pop" beleuchtet die Vorgehensweise der EFSA bei ihrer Bewertung, die weder wissenschaftlich fundiert noch unabhängig oder überprüfbar erscheint und deren Unterzeichner anonym bleiben. Methodik und Ergebnisse stehen im Widerspruch zu einer nach streng wissenschaftlichen Maßstäben durchgeführten Studie der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC), einer Einrichtung der Weltgesundheitsorganisation WHO. Unterliegen die europäischen Gesundheitsexperten dem Einfluss der Industrielobby? Warum verfügt man in Europa nicht über die Mittel zur Durchführung eigener unabhängiger Studien? "Vox Pop" sprach mit dem EU-Kommissar für Gesundheit sowie mit einem Vertreter von Monsanto. Interview der Woche: Wird Europa von Interessenkonflikten gelähmt? Diese Frage stellte John-Paul Lepers der Bürgerbeauftragen der Europäischen Union, Emily O'Reilly. Vox Report: Jede Woche beleuchtet ein "Vox-Pop"-Korrespondent ein weiteres aktuelles Thema aus Europa. Diesmal geht es um rumänische Computerfreaks und ihre wachsende Macht im Internet. Und wie immer berichten "Vox-Pop"-Korrespondenten aus ihren Ländern über das Thema der Woche. Sie zeigen, wie Großbritannien und Italien auf die Glyphosatverseuchung der Umwelt reagieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: John Paul Lepers Originaltitel: Vox Pop Regie: Nicolas Thepot