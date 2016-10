ORF 1 05:20 bis 05:35 Comedyserie The Big Bang Theory Die Hütte im Wald USA 2016 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken Da Sheldon völlig von dem Wald begeistert ist, in den ihn seine Virtual-Reality-Brille entführt, überreden ihn Penny, Leonard und Amy, einen Ausflug zu einer Hütte in einem echten Wald zu machen. Auf der Hütte angekommen, regnet es in Strömen und die Freunde beschließen, ein Trinkspiel zu spielen - mit ungeahnten Folgen. Howard und Bernadette müssen unterdessen Raj zügeln, der vor lauter Vorfreude auf das Baby fast durchdreht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro, Steve Holland, Jim Reynolds Kamera: Steven V. Silver

