ORF 3 02:50 bis 03:45 Dokumentation 1929 - Der große Börsenkrach. Die große Depression F 2009 2016-11-02 17:10 Stereo Untertitel 16:9 Merken Nach etwas mehr als einem Jahr hat sich die Krise auf die ganze USA ausgeweitet. In den ländlichen Gebieten ist die Lage alarmierend, schlimmer als in den Städten. Innerhalb eines Jahres hat sich der Marktwert von Weizen halbiert. Aber trotz des dramatischen Verfalls der Agrarpreise werden die Landwirte ihre Erzeugnisse nicht mehr los. Weil die Farmer ihre Schulden nicht bezahlen können, werden sie von ihrem Land vertrieben und landen auf der Straße. Von der Not waren alle betroffen. Obdachlosigkeit, Armut, Arbeitslosigkeit, auseinander brechende Familien - die Not war allumfassend. Die Folge: Streiks, Fabrikbesetzungen und Demonstrationen. Angesichts der Armut und der desolaten Lebensumstände war die kommunistische Partei in den Augen vieler damals die einzige Organisation, die sich für die Arbeiter einsetzte und etwas gegen die Wirtschaftskrise unternahm. Teil 2 beschreibt die Jahre der Depression und des wirtschaftlicheren sowie sozialen Abstiegs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie