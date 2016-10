ORF 3 01:05 bis 02:00 Dokumentation Frank Sinatra - Amerikas goldenes Zeitalter Stereo Untertitel 16:9 Merken Die Dokumentation erzählt die doppelte Karriere des Frank Sinatra, als Sänger und als Filmschauspieler. Seine Gesangskarriere startete an der Seite von Gene Kelly in Anchors Aweigh und On The Town. Sein Filmprofil gewann er in Rollen wie Der Mann mit dem Goldenen Arm und der Manschurian Kandidat. Das Portrait lässt sie einzigartige Entertainerfigur Sinatra in Ausschnitten wieder auf erstehen und erklärt das Besondere an seiner Laufbahn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

