ORF 3 20:15 bis 21:35 Musik Erlebnis Bühne mit Barbara Rett George Gershwin Gala - Rhapsody in Blue A, USA 2011 Stereo 16:9 Merken 2011 eröffnete das Los Angeles Philharmonic Orchestra seine neue Konzertsaison mit diesem Konzert, das dem amerikanischen Komponisten George Gershwin (1898-1937) gewidmet war. Zu hören sind die "Cuban Ouverture", "An American In Paris" und Gershwins berühmtestes Werk "Rhapsody in Blue", gespielt von dem legendären Jazzpianisten Herbie Hancock. Die musikalische Leitung hat Gustavo Dudamel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Barbara Rett Gäste: Gäste: Herbie Hancock Originaltitel: George Gershwin Gala - Rhapsody in Blue Regie: Enrique Sanchez Lansch Musik: George Gershwin