ORF 3 14:55 bis 15:50 Comedyserie Mozart und Meisel (6/6) - Hildes Lied A 1987 Stereo 16:9 Merken Meisels Gasthaus "Zur Zukunft" hat wieder Hochbetrieb. Doch in die völlig ungewohnte Glücksphase platzt ein Bauunternehmer. Er will das Gasthaus kaufen und behauptet, Meisels Exfrau Hilde hätte ihren Anteil am Grundstück bereits veräußert. Doch Hilde ist verschwunden. Mit: Andreas Vitasek (Axel Mozart), Götz Kauffmann (Meisel), Beatrix Wipperich (Lucy), Hans W. Pemmer (Inkassochef), Hans Heinrich Strobele (Zoobesitzer), Hermann Strobl (Zahnarzt). Österreich 1987 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Götz Kauffmann (Meisel) Julia Stemberger (Krista) Beatrix Wipperich (Lucy) Michael Gampe (Baulöwe) Elly Wright (Hilde) Andreas Vitásek (Axel Mozart) Herbert Pendl (Kommissar Wobisch) Originaltitel: Mozart und Meisel Regie: Peter Hajek Drehbuch: Peter Hajek, Peter Moser Kamera: Michael Epp Musik: Alex Munkàs, Walter Werzowa