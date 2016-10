ORF 2 17:05 bis 17:55 Dokumentation 9 Plätze - 9 Schätze - So schön ist Österreich A 2015 Stereo Untertitel 16:9 Merken In einer Spezialausgabe von 9 Plätze - 9 Schätze stellt Armin Assinger alle 27 Geheimtipps vor, die heuer für die große Bundesländersendung kandidiert haben. 9 Plätze - 9 Schätze - So schön ist Österreich zeigt alle jene Plätze aus ganz Österreich, die bisher nicht österreichweit vorgestellt worden sind, aber dennoch die wunderschöne Vielfalt des Landes unter Beweis stellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 9 Plätze - 9 Schätze - So schön ist Österreich