Reportage Panorama Traumberuf Krankenschwester? Traumberuf Krankenschwester? A 2016 In "Panorama" stehen diesmal Krankenschwestern im Mittelpunkt. Zahlreiche - für den Berufsstand ärgerliche Projektionen - werden ja mit dem Beruf der Krankenschwester verbunden: Entweder gilt die Krankenschwester als erotisch, in dem Zusammenhang muss man ja nur an die Kostüme im Fasching denken. Oder sie ist milde und hat heilende Hände. Angeblich. "Panorama" bemüht sich um einen Realitycheck: Wie ist der Beruf wirklich? Und was muss man alles dafür lernen? In einer "Ohne Maulkorb"-Reportage aus den Achtzigern wurden Krankenschwestern bei ihrer harten Arbeit begleitet. Wenig Geld, viele Stunden und ein stressiger Alltag - das war und ist noch immer die Realität. Schon in den 1970er-Jahren klagte man über Schwesternmangel. Deshalb wurden philippinische Kolleginnen angeworben. Einige von ihnen wollten schnell wieder weg. Andere strebten an, in Österreich zu bleiben. 1982 kam in der Sendung "Wir" erstmals eine "männliche Kinderkrankenschwester" zu Wort. Anfangs gab es allerdings schon Ressentiments in der Krankenschwesternschule. Moderation: Nina Horowitz