ORF 2 11:05 bis 12:00 Diskussion Pressestunde A 2016 Stereo 16:9 Merken Die Pensionen sollen im kommenden Jahr um 0,8 Prozent erhöht werden. Den Vertretern der Pensionistenorganisationen ist das aber zu wenig. Sie argumentieren mit steigenden Kosten für Mieten und Gütern des täglichen Bedarfs. Der Finanzminister sieht jedoch wenig Spielraum im Budget. Wie wollen Blecha und Korosec als Vertreter von etwa zwei Millionen Senioren ihre Forderungen durchsetzen? Wird die im Februar angepeilte Pensionsreform reichen, um das System nachhaltig zu sichern? Warum gehen so viele Österreicherinnen und Österreicher Jahre vor dem Erreichen des gesetzlichen Pensionsalters in den Ruhestand? Und wie gestaltet sich die großkoalitionäre Zusammenarbeit der Seniorenverbände? Die Fragen in der "Pressestunde" am Sonntag, dem 30. Oktober 2016, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen: Eva Weissenberger "News" und Robert Stoppacher ORF In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Eva Weissenberger, Robert Stoppacher Gäste: Gäste: Karl Blecha (Präsident des Seniorenrats), Ingrid Korosec (Präsidentin des Seniorenrats) Originaltitel: Pressestunde