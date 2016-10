ORF 2 09:05 bis 09:50 Magazin Traumrouten der USA Durch Utahs Canyons nach Salt Lake City D 2016 2016-10-30 02:00 Stereo 16:9 Merken Unterwegs in Utahs bizarren Felstälern und dem Weideland des Mittleren Westens: Was ursprünglich als Transportweg für die Farmer der dünn besiedelten Gegend gedacht war, entpuppt sich als spektakuläre Panoramastraße durch eine der bizarrsten Gegenden des Westens. Weitläufige Nationalparks und beeindruckende Canyons dominieren das Stereo Landschaftsbild. Wind und Wasser haben hier ganze Arbeit geleistet und das Gestein zu außergewöhnlichen Formationen geformt. ("Durch Louisiana entlang des Mississippi" am 6. November, ORF2) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Traumrouten der USA Regie: Jörg Daniel Hissen, Michaela Brzezinka