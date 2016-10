Schweiz 2 04:55 bis 06:15 Trickfilm Der Lorax USA, F 2012 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Frische Luft ist in Thneedville Luxus. Seit Langem wachsen in der Stadt und der weiteren Umgebung keine Bäume mehr. Die Stadt selbst ist komplett aus Plastik. Und Aloysius O'Hare verdient sich mit dem Verkauf von sauberer Luft eine goldene Nase. Trotz Smog und Chemie sind die Leute aber rundum glücklich. Sie kennen es ja nicht anders. Mit Ausnahme von Audrey (Originalstimme: Taylor Swift): Das Mädchen hat genug vom Plastik und wünscht sich nichts sehnlicher, als einen echten Baum zu sehen. Weil Ted (Originalstimme: Zac Efron) über beide Ohren in den süssen Rotschopf verliebt ist, setzt er sich auf seinen Scooter und begibt sich auf die Suche nach einem Baum. Ausserhalb der Stadtmauern in der kargen Einöde spürt er schliesslich den mysteriösen Once-ler (Ed Helms) auf. Der Einsiedler erzählt dem Teenager, wie er gegen den Willen des Lorax (Danny DeVito), dem grimmigen, aber putzig ausschauenden Waldwächter, sämtliche Bäume gefällt hat. Nicht lange, und Ted befindet sich in Besitz des letzten Baumsamens. Damit schlittert der Knabe in ein rasantes Abenteuer und legt sich mitunter mit dem skrupellosen Aloysius O'Hare an. Die Regisseure Chris Renaud und Kyle Balda ("Ich - Einfach unverbesserlich") setzen Doktor Suess' Kultbuch aus den 1970er-Jahren in ihrer Verfilmung kunterbunt und temporeich um. Danny DeVito hat dem Lorax nicht nur die Originalstimme geliehen, sondern auch die deutsche Synchronfassung seiner Figur eingesprochen. DeVitos amerikanischer Akzent verleiht dem Lorax gleich doppelt Charakter. SRF zwei zeigt den unterhaltsamen Familienfilm mit ökologischer Botschaft exklusiv in Zweikanalton deutsch/englisch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Danny DeVito (Der Lorax) Jannik Schümann (Ted) Yvonne Greitzke (Audrey) Barbara Adolph (Norma) Originaltitel: The Lorax Regie: Chris Renaud, Kyle Balda Drehbuch: Cinco Paul, Ken Daurio Musik: John Powell