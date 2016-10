Schweiz 2 22:05 bis 00:05 Komödie Zwei vom alten Schlag USA 2013 Nach einer Vorlage von Tim Kelleher 2016-10-30 01:30 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Dreissig Jahre ist es her seit der Rivalität der beiden Boxer Henry "Razor" Sharp (Sylvester Stallone) und Billy "the Kid" McDonnen (Robert De Niro). Beide konnten sie damals je einen Kampf für sich entscheiden. Kurz vor der dritten Auseinandersetzung, dem Entscheidungskampf, erklärte "Razor" seine Karriere für beendet. Die Frage, wer der beiden denn nun der bessere Boxer war, konnte nie geklärt werden. Damit sein alter Trainer nicht den Platz im Seniorenheim verliert, versucht Henry Sharp Geld aufzutreiben und gibt sein Konterfei für ein Videospiel her. Bei den Aufnahmen dazu trifft Henry überraschend auf seinen alten Rivalen, Billy McDonnen. Das Alter hat die beiden nicht milde gemacht, und das Handyvideo davon, wie die beiden sich sogleich an die Gurgel gehen, schlägt im Internet ein. Der Boxkampf-Veranstalter Dante Slate jr. (Kevin Hart) sieht seine Stunde gekommen: Ein Entscheidungskampf soll dreissig Jahre nach der verpassten Gelegenheit ein für alle Mal klären, wer im Ring der Chef ist, Henry "Razor" Sharp oder Billy "the Kid" McDonnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert De Niro (Billy "The Kid" McDonnen) Sylvester Stallone (Henry "Razor" Sharp) Kevin Hart (Dante Slate, Jr.) Alan Arkin (Louis "Lightning" Conlon) Kim Basinger (Sally) Jon Bernthal (B.J.) LL Cool J (Frankie Brite) Originaltitel: Grudge Match Regie: Peter Segal Drehbuch: Tim Kelleher, Rodney Rothman Kamera: Dean Semler Musik: Trevor Rabin Altersempfehlung: ab 12