Schweiz 2 16:30 bis 18:15 Fußball Fussball: Super League 13. Runde St.Gallen - Thun CH 2016 Stereo Live HDTV Merken Am 8. Spieltag dieser Saison trafen der FC Thun und FC St. Gallen aufeinander, damals hieß es - der Letzte gegen den Zweitletzten. Die Oberländer haben die Heimpartie gegen die Ostschweizer trotz der besseren Torchancen verloren und mussten die bittere 1:2-Niederlage schlucken. Für die Revanche am 13. Spieltag sind sie hochmotiviert, immerhin haben sie die letzte Partie in St. Gallen 2:1 gewonnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Rainer M. Salzgeber Gäste: Gäste: Benjamin Huggel