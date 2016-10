Schweiz 1 21:40 bis 22:10 Reportage Reporter Der amerikanische Traum - Bei den Deubers in Dallas Der amerikanische Traum - Bei den Deubers in Dallas CH 2016 2016-10-30 04:05 Stereo HDTV Merken Mark Deuber sagt, er lebe den amerikanischen Traum. Er hat es aus bescheidenen Verhältnissen zum Millionär gebracht. Heute ist er einer der gefragtesten Schönheitschirurgen der US-Südstaaten. Seine Praxis in Dallas im Bundesstaat Texas ist gut besucht. Er führt rund 400 Operationen pro Jahr durch, meistens Brustvergrösserungen. "Schöne Menschen sind erfolgreicher im Leben", sagt Deuber, "vielleicht ist das nicht fair, aber es ist wahr." Deubers Ehefrau Cary ist schön - und erfolgreich. Sie ist einer der Stars der Reality-TV-Serie "The Real Housewives of Dallas". Hier dreht sich alles um reiche Menschen und ihren glamourösen Alltag - und um ihre schmutzige Wäsche. So wurde ausführlich darüber spekuliert, ob und wie Cary ihren Mann seiner ersten Frau ausgespannt hat. Reporter Simon Christen hat die Deubers in ihrer Villa in Dallas' feinster Gegend besucht: "There is no such thing as a free lunch", sind die beiden überzeugt. Frei übersetzt: Nichts ist umsonst im Leben - also auch der amerikanische Traum nicht. Die Frage ist also auch, welchen Preis man bereit ist zu zahlen, um es zu etwas zu bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Reporter