Cuntrasts Medis da chasa (2) - Ein besonderer Einblick in die Sprechstunde

Dank dem Vertrauen zur Filmmacherin, die selber 20 Jahre Hausärztin war, erzählen Edith Oechslin-Decurtins und Gian Bundi sehr persönlich, wie sie denken, handeln und fühlen. Edith Oechslin-Decurtins ist Hausärztin in einer grossen Gemeinschaftspraxis in der Stadt Chur, Gian Bundi, Hausarzt in einer Einzelpraxis im Val Lumnezia. Die beiden sprechen über die Freude an ihrem Beruf und über ihre Sorgen um dessen Zukunft in einem sich wandelnden gesundheitspolitischen Umfeld und insbesondere über die Herausforderungen im Kanton Graubünden. Trotz der Krise, in welcher der Beruf des Hausarztes momentan steckt, behalten sie ihren Glauben und ihre Begeisterung für die Hausarztmedizin.