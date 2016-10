Schweiz 1 13:10 bis 14:10 Diskussion BILANZ Standpunkte Bilanz Business-Talk mit Dirk Schütz Populisten auf dem Vormarsch: Was bleibt von der Globalisierung? CH 2016 2016-10-30 18:25 Stereo HDTV Merken Ob in Frankreich, Grossbritannien, Deutschland oder den USA: Populisten sind auf dem Vormarsch und wollen sich von der internationalen Wirtschaft abkoppeln. Was bedeutet das für die Weltwirtschaft? Wird die Globalisierung gestoppt? Wie muss sich die Schweiz jetzt positionieren? Darüber diskutiert "Bilanz"-Chefredaktor mit folgenden Gästen: - Pirmin Bischof, Ständerat CVP/SO - Markus Flück, Geschäftsführer Attac Schweiz - Patrick Dümmler, Projektleiter Avenir Suisse - Cédric Wermuth, Nationalrat SP/AG. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Pirmin Bischof (Ständerat CVP/SO), Markus Flück (Geschäftsführer Attac Schweiz), Patrick Dümmler (Projektleiter Avenir Suisse), Cédric Wermuth (Nationalrat SP/AG) Originaltitel: Bilanz Standpunkte