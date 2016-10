Schweiz 1 00:45 bis 02:50 Filme J. Edgar USA 2011 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken "Mir ist egal, wer unter mir Präsident ist." Der Mann, dem dieser Spruch zugeschrieben wird, diente unter acht US-Präsidenten als Herrscher über das FBI, das er 1924 mitbegründet hatte: J. Edgar Hoover (Leonardo DiCaprio). So aggressiv er als oberster Polizeibeamter der Nation das Unrecht ans Licht zu zerren trachtete und damit einige der grössten Kriminalfälle des 20. Jahrhunderts in den USA löste, so sehr blieb er selbst als Mensch und Privatmann zeitlebens im Dunkeln. Hoovers dominante Mutter Annie (Judi Dench) übte einen gewichtigen Einfluss auf ihn auf, seiner Sekretärin Helen (Naomi Watts) war er in einer platonischen Beziehung verbunden. Es war jedoch Clyde Tolson (Armie Hammer), sein späterer Vizedirektor, der J. Edgar Hoover am nächsten kam. Der homophobe Hoover machte Jagd auf Schwule und liess die sexuellen Vorlieben von Politikern und Prominenten ausleuchten, lebte mit Tolson aber in einer eheähnlichen Beziehung zusammen. Hollywoods Ikone Clint Eastwood nähert sich dem Phänomen Hoover und dem Menschen J. Edgar in gewohnt besonnener Weise. Zwar nimmt die Widersprüchlichkeit dieses Homophoben viel Raum ein, doch ist "J. Edgar" eine differenzierte Auseinandersetzung mit diesem Mann und seiner Epoche, keine Film gewordene Hetze. Dies ist ebenso Clint Eastwoods Verdienst wie jenes des Drehbuchautors Dustin Lance Black, der schon die oscarprämierte Vorlage zum Biopic "Milk" geschaffen hatte. Und auch in diesem Film erweist Leonardo DiCaprio sich als jener grosse Schauspieler, der in einer Figur wie Hoover verschwindet, obwohl er dem Vorbild aus dem richtigen Leben nicht wie aus dem Gesicht geschnitten ist und mit aufwendiger Maske auf alt getrimmt einen kuriosen Anblick abgibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leonardo DiCaprio (J. Edgar Hoover) Naomi Watts (Helen Gandy) Judi Dench (Annie Hoover) Josh Hamilton (Robert Irwin) Geoff Pierson (Mitchell Palmer) Cheryl Lawson (Palmers Frau) Kaitlyn Dever (Palmers Tochter) Originaltitel: J. Edgar Regie: Clint Eastwood Drehbuch: Dustin Lance Black Kamera: Tom Stern Musik: Clint Eastwood Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 276 Min. Schande

Drama

Das Erste 00:05 bis 01:58

Seit 91 Min. Der Kandidat

Thriller

3sat 00:20 bis 01:55

Seit 76 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 76 Min.