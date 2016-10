Bayern 2 15:00 bis 16:00 Sonstiges "La vie en vogue" 2016-10-31 20:03 Merken Sie sind Models. Sie arbeiten in Berlin, London, New York, Tokio, Wien, schlafen fünf Stunden in der Nacht, haben 40 Castings in vier Tagen zu bewältigen und wollen alle eines werden: The Face of the Future. "Am Anfang dachte ich auch: Oh Gott, das ist jetzt genau wie bei 'Topmodel' ". "Es ist ein Job letztlich. Du musst bestehen und in der Sekunde da sein, mit allem, was du hast. Und glaube mir, für jedes Mädchen stehen beim Gong fünf in der Tür. Jünger, größer, genauso hübsch." Die Autorin lässt Models und Exmodels, aber auch Booker, Designer und Agenten zu Wort kommen und verwebt Dokument und Fiktion zu einem Hörspiel über Faszination und Schattenseiten einer Glitzerwelt. "Ich suche gesunde Körper - Heroin Chic mit einer Prise Angst!" "Vorurteilsfrei und ohne moralisierende Fingerzeige nimmt die Produktion ihre Protagonisten ernst, das gemeinsame Agieren von authentischen Zeugen und Schauspielern verstärkt Spannung wie Glaubwürdigkeit des Stückes, das sowohl das gängige, mediengesteuerte Wissen über den Modelberuf hinterfragt, als auch weniger oder gar nicht bekannte Aspekte präzise, aber stets taktvoll zur Sprache bringt." (Jurybegründung zum Hörspiel des Monats März 2013). Elodie Pascal, geb. 1982 in Orléans, Hörspielautorin. Weitere Hörspiele "Mein Körper ist ein Schlachtfeld" (ORF 2008), "Töten ist menschlich" (ORF/DKultur 2009), "LACAN" (rbb/ORF 2011), "243 Tage" (SRF 2013), "BLOWBACK/DER AUFTRAG" (DKultur 2014). In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Alice Dwyer (Ava), Emily Cox (Diana), Friederike Kempter (Anouk), Nora Abdel-Maksoud (Pascal), Megan Gay (Bookerin), Harvey Friedman (Castingdirector), Sabrina Schumacher, Michaela Schwarz, Pauline S., Marcos Valenzuela, Pedro Antonio Müller Regie: Elisabeth Putz