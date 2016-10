Bayern 2 13:05 bis 13:30 Sonstiges Bayern - Land und Leute "Und weiter nach der Werbung". Schätze aus dem historischen Werbefunkarchiv in Regensburg Merken Vor 60 Jahren, am 3. November 1956, flimmerten in deutschen Wohnzimmern zum ersten Mal Werbespots über die Bildschirme: Der Bayerische Rundfunk strahlte als erster Sender in der Bundesrepublik ein paar Minuten Werbefernsehen aus. Liesl Karlstadt und Beppo Brehm machten für das Waschmittel Persil Reklame. Radiospots sind ein paar Jahre älter. Das Historische Werbefunkarchiv der Universität Regensburg verfügt über eine einzigartige Sammlung von Werbefunksendungen ab 1950. Rund 8.000 Magnettonbänder - inzwischen digitalisiert - lagern dort im Keller, echte Raritäten, denn viele Aufnahmen wurden nach Gebrauch in den Funkhäusern gelöscht. Die Spots von damals spiegeln den Zeitgeist der 1950er-Jahre wider. Die größte Not war vorbei; es gab wieder Arbeit in Nachkriegsdeutschland. Die Menschen gönnten sich den kleinen Luxus: einen Motorroller, eines der neuen winzigen Autos wie die BMW-Isetta. Vielleicht auch eine technisch perfekte Küche, in der die Arbeit der Hausfrau leichter von der Hand ging. Und die Werbung reagierte auf diese Bedürfnisse. "Wirklich mal was Gutes rauchen - wissen Sie, was Sie jetzt brauchen?", lautete eine typische Zigarettenwerbung. HB-Männchen und Hustinetten-Bär waren im Einsatz. Carola Zinner hat die beiden Mitarbeiterinnen im historischen Werbefunkarchiv der Universität Regensburg - einem der größten weltweit - besucht und akustische Hörproben mitgebracht. In Google-Kalender eintragen