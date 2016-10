WDR 00:00 bis 03:30 Musik Rockpalast: Reeperbahn Festival 2016 Aufzeichnung vom 21.-23.09.2016 aus Hamburg D 2016 Stereo HDTV Live TV Merken In den vier Tagen des Festivals (21.-24.09.) verwandelt sich St. Pauli in ein Mekka für Musikfans aus aller Welt - ganz im Geist der alten Hafen- und Händlerstadt Hamburg, die schon immer eine besondere Schwäche für die schönen Künste hatte. Dabei spielt sich alles in angenehmer Laufdistanz ab, so dass Club-Hopping hier seinen Namen wirklich verdient und nicht wie bei vielen anderen Festivals nur eine leere Worthülse ist, die in Wahrheit ein einziges Shuttlebus-Elend bedeutet. 70 Spielstätten und 450 Bands sorgen für ein geballtes Paket Entertainment. Dazu gibt es eine große begleitende Konferenz, ein Kunstprogramm aus Literatur, Film und Bildender Kunst sowie eine Poster Convention mit Siebdrucken von Konzertplakaten. Das diesjährige Partnerland des Reeperbahn Festivals sind die Niederlande, die international ihre Künstler so erfolgreich wie nie zuvor präsentieren. Ganz neu ist in diesem Jahr der Anchor Award, mit dem die Live-Auftritte von acht meist noch unbekannten Bands aus aller Welt und aus unterschiedlichen Genres, prämiert werden. Der Rockpalast taucht ein in die Straßen und Clubs von St. Pauli und liefert Euch das Beste aus Konzerten und Interviews rund um das Reeperbahn Festival. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rockpalast

