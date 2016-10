WDR 11:05 bis 11:30 Porträt Ein Tag im Leben des Cellisten Johannes Moser D 2012 Stereo Untertitel HDTV Merken Der Deutsch-Kanadier Johannes Moser will sich nicht zwischen dem klassischem Cello und seiner elektronischen Variante, dem E-Cello entscheiden. Beides spielt er meisterhaft, einige Komponisten haben ihm Werke für elektronisches Cello auf den Leib geschrieben. Im Jahr 2011 gab er sein Debüt mit den Berliner Philharmonikern. Da war selbstverständlich das klassische Cello gefragt. Stardirigent Zubin Mehta hatte ihn persönlich eingeladen. Johannes Moser bereitete sich mit einer Mentaltrainerin monatelang intensiv auf die vier Konzerte in der Philharmonie vor. Die Idee für diese Art der Vorbereitung hatte er sich von Profi-Sportlern abgeschaut. Johannes Moser überlässt ungern etwas dem Zufall. Zurzeit lebt Johannes Moser in New York und pendelt von dort aus zu den Konzertsälen der Welt: "Ich bin eigentlich unterwegs seit meiner Geburt. Meine Mutter hat mich sofort mit auf Tournee genommen. Sie ist Sängerin und hat mit mir gesungen bis sie im achten Monat schwanger war, dann musste sie für die Geburt unterbrechen. Nach einem halben Jahr sind wir dann wieder auf Tournee gegangen. Das heißt, das Reisen ist einfach ganz normal." Wir begleiten Johannes Moser bei einer Reise zwischen den Kontinenten, zwischen Amerika und Europa. Der Film beginnt in New York City, Joggen im Central Park am frühen Morgen, erste Proben einer Debussy-Sonate mit einem neuen Klavierpartner, etwas fast Food am Broadway mit anderen Cellisten während des Make-Music-New-York-Tag; dann telefoniert Johannes Moser mit seiner Mentaltrainerin via Skype, mit deren Unterstützung er vor wichtigen Konzerten Entspannungsübungen macht. Anschließend die Fahrt zum Flughafen. Ziel ist Frankfurt. Dort Proben mit dem Frankfurter Opern- und Museumsorchester. Auf dem Spielplan steht das Cello-Konzert von Édouard Lalo. Johannes Moser lässt es sich nicht nehmen zwischendurch auch noch Schüler zu unterrichten. Schließlich ist der 33-Jährige seit kurzem ordentlicher Professor an der Musikhochschule in Köln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ein Tag im Leben des Cellisten Johannes Moser Regie: Holger Preuße