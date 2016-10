WDR 07:25 bis 07:55 Kochen Einfach und köstlich - Kochen mit Björn Freitag Kreatives Abendbrot D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken - Kreatives Abendbrot Einfach und köstlich soll es sein! Die Küche von Björn Freitag ist bodenständig und kreativ. Dabei konzentriert sich der Spitzenkoch aus Dorsten auf wenige, aber sehr gute Zutaten - möglichst aus der Region. Immer wieder probiert er neue Rezepte aus oder verwandelt klassische Gerichte in eine moderne Mahlzeit. In vielen Familien geht es abends gemütlich zu, und dabei muss ja nicht immer Pizza auf den Tisch kommen. Viele kreative Kleinigkeiten - und schon ist für jeden etwas dabei. Spargel mit krossen westfälischen Schinken. Oliven-Frischkäse mit Sauerteigbrot und Gemüsepuffer mit Kräuter-Schmand. Und zum Schluss eine süße Avocado-Schoko-Mousse. Abendbrot mal anders - und von Björn Freitag einfach und köstlich zubereitet. In kleinen Küchen-Videos erzählen die Zuschauerinnen und Zuschauer von Pech und Pannen beim Kochen. Björn Freitag versucht zu helfen und gibt sehr praktische Tipps. Der Spitzenkoch verrät so manches Geheimnis seiner Kochkunst. Zudem meldet sich via Netz Gemüse-Blogger Ralf Roesberger aus Rommerskirchen mit nützlichen Tipps für den Gemüsegarten. Den Selbstversorger hat der Koch auf seinen Touren durchs Land kennen und schätzen gelernt. Alle Informationen sind im Internet unter einfachundkoestlich.wdr.de zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Einfach und köstlich - Kochen mit Björn Freitag Regie: Andrea Hürdler