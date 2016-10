Servus TV 21:10 bis 22:15 Dokumentation Schlösserwelten Europas Baden-Württemberg (Deutschland) Baden-Württemberg (Deutschland) D 2013 2016-10-30 01:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Auf den Spuren des europäischen Adels: die Burg Hohenzollern und das Schloss Ludwigsburg in Baden-Württemberg. Hier feierten die Könige. Die Burg Hohenzollern gilt als Inbegriff von Preußen. In Baden-Württemberg erzählt die Dokumentation sagenhafte Geschichten, zeigt technische Wunderwerke und erstaunliche historische Bauwerke - die bemerkenswerte Schlösserwelt Europas. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Schlösserwelten Europas Regie: Jeremy JP Fekete Drehbuch: Jeremy JP Fekete Kamera: Torben Müller