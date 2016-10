Servus TV 17:05 bis 19:05 Komödie Bunny and the Bull GB 2009 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Stephen Turnbull (Edward Hogg) hat sich komplett von der Außenwelt abgeschottet. Seit Monaten hat er seine Wohnung nicht mehr verlassen, alltägliche Pflichten wie die Nahrungsaufnahme oder die Hygiene passieren aufgrund eines strikt durchorganisierten Ablaufplans. Durch eine unerwartete Mäuseplage sieht er sich jedoch plötzlich gezwungen, sein Einsiedlerdasein zu beenden. Todesmutig bis an die Wohnungstür vorgedrungen, verursacht die bevorstehende Konfrontation mit der Außenwelt einen Reboot seines Gedächtnisses, wobei verdrängte und längst vergessen geglaubte Erinnerungen wieder ans Tageslicht treten. Erinnerungen, die ihn plötzlich mitten in einen chaotischen Trip voller Gefahren und Abenteuer stürzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Edward Hogg (Stephen) Simon Farnaby (Bunny) Verónica Echegui (Eloisa) Richard Ayoade (Museumsdirektor) Julian Barratt (Atilla) Noel Fielding (Javier) Sylvia Syms (Hotelier) Originaltitel: Bunny and the Bull Regie: Paul King Drehbuch: Paul King Kamera: John Surapure Musik: Ralfe Band Altersempfehlung: ab 12