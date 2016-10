Servus TV 09:05 bis 10:00 Serien McLeod's Töchter Wer ist der Boss? AUS 2001 Stereo 16:9 HDTV Merken Als Claire in der Stadt eine Herde Jungrinder versteigert, wähnt sich Tess am Ziel. Sie glaubt, nun endlich an ihr Geld zu kommen. Doch Claire hat andere Pläne: Sie investiert den gesamten Ertrag in eine Schafherde, die nun auf die Farm gebracht werden muss. Als Claires Truck einen Motorschaden hat, bleibt den Frauen nichts anderes übrig, als die letzten Kilometer mit den Schafen zu Fuß zurückzulegen - was aufgrund der großen Hitze bald zum Problem wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bridie Carter (Tess Silverman McLeod) Lisa Chappell (Claire McLeod) Jessica Napier (Becky Howard) Rachael Carpani (Jodi Fountain) Aaron Jeffery (Alex Ryan) Myles Pollard (Nick Ryan) Sonia Todd (Meg Fountain) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Kay Pavlou Drehbuch: Claire Haywood, Sarah Smith Kamera: Roger Dowling Musik: Chris Harriott Altersempfehlung: ab 12

