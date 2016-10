Servus TV 07:25 bis 08:10 Serien McLeod's Töchter Das schwarze Schaf AUS 2001 Stereo 16:9 HDTV Merken Claire steht unter Termindruck: In zwei Tagen müssen alle Schafe der Farm geschoren und die Wolle beim Händler abgeliefert worden sein. Doch seit der Entlassung ihrer Angestellten fehlt ihr dazu das notwendige Personal. Um die Aufgabe doch noch fristgerecht erledigen zu können, engagiert Claire Hilfsarbeiter. Zunächst läuft alles gut, doch dann kommt es zu Reibereien zwischen ihr und dem Vorarbeiter Marty, wodurch alle Arbeiter die Farm wieder verlassen. Gerade in diesem Moment taucht Jason auf - jener Scherer, der unter dem Verdacht steht, seine Familie ermordet zu haben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bridie Carter (Tess Silverman McLeod) Lisa Chappell (Claire McLeod) Jessica Napier (Becky Howard) Rachael Carpani (Jodi Fountain) Aaron Jeffery (Alex Ryan) Myles Pollard (Nick Ryan) Sonia Todd (Meg Fountain) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Kay Pavlou Drehbuch: Posie Graeme-Evans, Caroline Stanton, Margaret Wilson Kamera: Roger Dowling Musik: Neil Sutherland, Chris Harriott Altersempfehlung: ab 12