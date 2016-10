RTL Plus 22:00 bis 22:25 Comedyserie Ritas Welt Die Teilhaberin D 2002 Stereo Merken Horst und Matze denken darüber nach, wie sie ihren Motorradladen besser führen könnten. Es läuft irgendwie nicht so recht. Als Gisi ihre Hilfe anbietet, läuten bei Rita schon die Alarmglocken. Denn Horst und Gisi sind wie Katz und Hund. Also versucht Rita schon im Vorfeld zu vermitteln, doch ihre Hilfe ist nicht willkommen. Sehr zu ihrer Verwunderung wollen sich die beiden tatsächlich an einen Tisch setzen. Rita warnt eindringlich vor schlimmen und unvermeidlichen Folgen, aber Horst und Gisi bleiben stur. Also muss Rita die beiden ihrem Schicksal überlassen, sie nimmt sich jedoch fest vor, im Falle des recht wahrscheinlichen Streits völlig neutral zu bleiben. Als Gisi Horst Vorschläge für Blumenkübel, Gardinen und Klobezüge präsentiert, sind die Konflikte da: Horst will nichts hören von dem "Strickkram" und Gisi hält Horst für einen 'dumpfen Neandertaler'. Der Streit ist da, doch Rita hat geschworen, sich nicht mehr einzumischen. Erst als Gisi und Horst Anwälte einschalten wollen, muss Rita Farbe bekennen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frank Vockroth (Horst Kruse) Lutz Herkenrath (Achim Schumann) Franziska Traub (Gisela Wiemers) Georg Alfred Wittner (Metzger Bernie) Marius Theobald (Markus Kruse) Gabi Köster (Rita Kruse) Dustin Semmelrogge (Philip "Didi") Originaltitel: Ritas Welt Regie: Ulli Baumann Drehbuch: Die SchreibWaisen