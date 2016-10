Nick 19:05 bis 19:35 Comedyserie Game Shakers - Jetzt geht?s App Das geheime Level USA 2016 Merken Als Hudson das Gerücht über ein geheimes, aber nicht existierendes Game-Level verbreitet, stehen die Fans Kopf. Bald wird die Lage so brenzlig, dass die Game Shakers sich was einfallen lassen müssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Kuc (Hudson) Kel Mitchell (Double G) Jayme Andrews (Ronnie) Sheldon Bailey (Ruthless) Tanner Buchanan (Mason Kendal) Cree Cicchino (Babe) Regi Davis (Mr. Sammich) Originaltitel: Game Shakers