Schuhbecks Meine flexitarische Küche

Vegetarisch: geeiste Gurkensuppe mit Sommerrollen
Ohne Fleisch: Tomatensteak mit Süßkartoffel-Pommes und Basilikumpesto
Mit Fleisch: Ochsensteak mit Süßkartoffel-Pommes und Grillsoße
Extra-Tipp: Soja

Warum Alfons Schuhbeck "flexitarisch", also mal mit Fleisch und mal ohne Fleisch kocht, erklärt er so: "Früher hat es nichts Besseres gegeben wie einen Haufen Fleisch auf dem Teller. Das war ein Schmarren. Inzwischen heißt es: Fleisch ist gar nicht gut für die Ernährung - das ist auch falsch. Richtig ist: Der Mensch braucht Fleisch, aber er muss nicht jeden Tag eine halbe Sau auf dem Teller haben." Diese Einstellung des Münchner Sternekochs ist mittlerweile sogar bei seinem kochendem Freund Elmar Wepper geschmacklich angekommen. Aber nur fast. Denn ein zart rosarotes Ochsensteak ist ihm dann doch noch ein klein bisserl lieber als sein vegetarisches Pendant - ein saftiges Tomatensteak - obwohl es sensationell schmeckt.

Moderation: Alfons Schuhbeck