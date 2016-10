Tele 5 02:16 bis 03:43 Horrorfilm Juan of the Dead E, CUB 2011 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der schlaksige Juan und sein bester Kumpel, der gedrungene Lazaro, haben es sich als Lebenskünstler im verfallenen Havanna komfortabel eingerichtet. Als sie vor der Küste einen Untoten harpunieren, ahnen sie nicht, dass der nur ein Vorbote einer Zombiewelle war, die Kuba wie ein Tsunami überrollt. Während das Staatsfernsehen ungerührt von ein paar Dissidenten spricht, bildet das Duo mit Juans Tochter und anderen Spießgesellen einen Service fürs Grobe: Als Zombie-Kammerjäger werden sie zu Krisenprofiteuren - und unwahrscheinlichen Helden. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Alexis Díaz de Villegas (Juan) Jorge Molina (Lazaro) Andrea Duro (Camila) Andros Perugorría (Vladi California) Jazz Vilá (La China) Eliecer Ramírez (El Primo) Antonio Dechent (Father Jones) Originaltitel: Juan de los Muertos Regie: Alejandro Brugués Drehbuch: Alejandro Brugués Kamera: Carles Gusi Musik: Julio de la Rosa Altersempfehlung: ab 16