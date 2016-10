20 Jahre sind vergangen, seitdem Laurie Strode ihre Begegnung mit Michael Myers nur mit Mühen überlebte. Sie hat ihren eigenen Tod vorgetäuscht und leitet mit neuer Identität ein Internat in Nordkalifornien. Als ihr 17jähriger Sohn John im Keller ihres Hauses mit Freunden eine Halloween-Party veranstaltet, nimmt das Unglück seinen Lauf. Denn auch Michael Myers will die Fete nicht verpassen... In Google-Kalender eintragen