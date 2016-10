N24 Doku 03:30 bis 04:10 Dokumentation Meilensteine der Technik: Das Römische Reich USA 2014 Merken Von der Königsherrschaft zur Republik bis hin zum Kaisertum - das Imperium Romanum war der vielleicht mächtigste und vielseitigste Staat aller Zeiten. Das römische Herrschaftsgebiet erstreckte sich über den gesamten Mittelmeerraum, zahlreiche Erfindungen werden seinem Volk zugeschrieben. Doch was machte die Römer so besonders? Und welche "Meilensteine der Technik" sind auf sie zurückzuführen? Experten liefern einen faszinierenden Einblick in das antike Leben im Römischen Reich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ancient Impossible Altersempfehlung: ab 12