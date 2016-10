N24 Doku 01:30 bis 02:15 Dokumentation Wunderwaffen und Rohrkrepierer - Erfindungen im Zweiten Weltkrieg USA 2006 Merken Der Kriegsmaschinerie, die das nationalsozialistische Regime zu Beginn des Zweiten Weltkrieges in Deutschland ins Rollen brachte, entstammen eine Vielzahl futuristisch anmutender Waffen. Einige waren für die damalige Zeit revolutionär, andere sind nach heutigen Maßstäben absurd: Ein Kampfflugzeug, das feindliche Großstädte aus dem All unter Beschuss nehmen kann oder eine Vortex-Kanone, die Flieger zum Absturz bringt - das sind nur zwei der vermeintlichen Wunderwaffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Weird Weapons of WWII (2)

