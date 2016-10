N24 Doku 17:00 bis 18:10 Dokumentation DC-3 - Die Karriere des Rosinenbombers GB 2014 Merken Mit ihrem modernen Komfort und Platz für bis zu 35 Gäste revolutioniert sie 1935 die zivile Luftfahrt: die "Douglas DC-3". Das insgesamt über 16.000-mal produzierte Flugzeug machte das sichere Fliegen zur Selbstverständlichkeit. Doch im und nach dem Zweiten Weltkrieg zeigt sich ihr wahres Potenzial. Als einer der "Rosinenbomber" während der Berliner Luftbrücke, geht sie in die Geschichte ein. Zeugen und Experten berichten von den zwei Persönlichkeiten des faszinierenden Fliegers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Planes that changed the World