N24 Doku 13:10 bis 14:10 Dokumentation Die UFO-Akten: Alien-Hotspots USA 2014 Merken Es scheint, als würden unbekannte Flugobjekte an bestimmten US-amerikanischen Orten häufiger gesichtet, als an anderen. Warum könnten diese Städte als wahre Garanten für UFO-Sichtungen gelten und was steckt wirklich dahinter? Die Akten von MUFON, eine der größten US-Organisationen zur Erforschung von UFOs, bringen erstaunliche Hinweise zutage, die historische Ereignisse in einem neuen Licht erscheinen lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hangar 1: the UFO Files Altersempfehlung: ab 12