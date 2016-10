RTL NITRO 03:00 bis 03:40 Krimiserie Law & Order Schmelztiegel USA 2007 HDTV Live TV Merken Die Schauspielerin Erin Garrett wird erhängt in ihrer Arbeitswohnung gefunden. Schnell wird klar, dass der Suizid nur vorgetäuscht ist, denn Erin hatte einen Film über Frauenrechte in Saudi Arabien gedreht, der die Gefühle der muslimischen Glaubensanhänger verletzt hat. Rasch wird der pakistanische Toningenieur verhaftet, der die Nachbearbeitung durchgeführt und den Film nachweislich sabotiert hat. Ein zweiter Verdächtiger ist der junge, kolumbianische Einwanderer Julio Rodriguez. Doch wie sich bald herausstellt, gibt es noch einen dritten Verdächtigen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sam Waterston (Jack McCoy) Jesse L. Martin (Det. Edward Green) Milena Govich (Det. Nina Cassady) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Fred Dalton Thompson (D.A. Arthur Branch) Alana De La Garza (Connie Rubirosa) Adam Trese (Carl Easton) Originaltitel: Law & Order Regie: Jean de Segonzac Drehbuch: Richard Sweren Kamera: William Klayer Musik: Mike Post