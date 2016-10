RTL NITRO 18:35 bis 20:15 Actionfilm MacGyver: Endstation Hölle CDN, USA 1994 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Anlässlich der Geburtstagsfeier seines Freundes Paul reist MacGyver nach London. Während der Feierlichkeiten, die bei Pauls wohlhabendem Bruder Frederick stattfinden, muss MacGyver mitansehen, wie als Kellner verkleidete Terroristen plötzlich Paul erschießen. Anschließend entführen die Terroristen Pauls Tochter Elise. Als ihre Leiche kurze Zeit später an der Themse gefunden wird, beschließt MacGyver, dem Vorfall heimlich auf den Grund zu gehen. Nachdem MacGyver vergeblich versucht hat, sich mit dem Anführer der Terroristen zu treffen, durchsucht er gemeinsam mit Natalia, einer Bekannten von Frederick, Pauls Labor und stößt dabei auf ein Gerät, das radioaktive Strahlung messen kann. Als MacGyver dann auch noch eine Kapsel, die mit Uran gefüllt ist, findet, ahnt er, dass Paul aller Wahrscheinlichkeit nach illegalen Uranhandel aufdecken wollte. MacGyver macht sich daraufhin auf den Weg zu Carcroft Castle, einer Firma, deren Name in die Kapsel eingraviert ist und macht eine interessante Entdeckung... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (MacGyver) Beatie Ednay (Natalia) Peter Egan (Frederick Moran) Alun Armstrong (Chief SI Capshaw) Lena Headey (Elise Moran) Nicholas Farrell (Paul Moran) Robert Gwilym (Nikolai) Originaltitel: MacGyver: Trail To Doomsday Regie: Charles Correll Drehbuch: John Considine Kamera: David Geddes Musik: Ken Harrison