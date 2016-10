RTL NITRO 16:50 bis 18:35 Actionfilm MacGyver: Jagd nach dem Schatz von Atlantis USA 1994 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Um das Geheimnis um die versunkene Stadt Atlantis zu lüften, macht MacGyver sich gemeinsam mit seinem ehemaligen Professor Atticus und der Archäologin Kelly auf den Weg dorthin. Unterwegs wird ihnen jedoch ein Stein nach dem anderen in den Weg gelegt und den dreien wird bewusst, dass ihnen jemand dicht auf den Fersen ist. Atticus verhält sich jedoch immer eigenartiger, sodass MacGyver schließlich beginnt, ihm zu misstrauen und vermutet, dass Atticus in Wahrheit ganz andere Absichten hat, als er vorgibt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Angus MacGyver) Brian Blessed (Professor Atticus) Sophie Ward (Kelly Carson) Christian Burgess (Lord Cyril Cleeve) Oliver Ford Davies (Prof. Carson) Tim Woodward (Col. Petrovic) Kevork Malikyan (Zavros) Originaltitel: MacGyver: Lost Treasure of Atlantis Regie: Michael Vejar Drehbuch: John Sheppard Kamera: David Geddes Musik: Ken Harrison