RTL NITRO 15:25 bis 15:55 Comedyserie Alf Wenn der Weihnachtsmann kommt (1) USA 1987 Als Willie die Familie in Mr. Foleys Berghütte bringt, wird Alf aus Versehen in eine Schachtel mit Spielzeug verpackt, die Foley Kindern im Krankenhaus schenken will. Dort wird Alf von den kleinen Patienten entdeckt, darunter auch Tiffany ein todkrankes Mädchen mit außergewöhnlichem Lebensmut. Schauspieler: Max Wright (Willie Tanner) Anne Schedeen (Kate Tanner) Andrea Elson (Lynn Tanner) Benji Gregory (Brian Tanner) Cleavon Little (George Foley) Keri Houlihan (Tiffany) Glenn Withrow (Richard) Originaltitel: Alf Regie: Burt Brinckerhoff Drehbuch: Steven Hollander Kamera: Stephen M. Katz Musik: Alf Clausen