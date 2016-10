RTL NITRO 11:00 bis 11:50 SciFi-Serie Sliders - Das Tor in eine fremde Dimension Der Schutzengel USA 1996 Live TV Merken Als Arturo im Krankenhaus erfährt, dass er an einer unheilbaren Krankheit leidet, ist er zunächst am Boden zerstört, entschließt sich dann jedoch, die ihm verbleibende Zeit intensiv zu nutzen. Das bekommen besonders Rembrandt und Wade zu spüren, die Arturo bei ihrem neuen Abenteuer gehörig auf Trab bringt. Die Station ihrer Reise ist eine Dimension, in der sich die Erde schneller um die eigene Achse dreht und deshalb zwölf Jahre hinter der ursprünglichen Zeitebene der Sliders zurückhängt. Hier begegnet Quinn seinem zwölfjährigen Alter ego, das nach dem Tod seines Vaters in einer schweren Krise steckt. Da er mit seiner Mutter nicht über seine Trauer reden kann, liegt er ständig mit ihr im Streit. Zudem steht eine peinigende Prügelei mit einigen älteren Schülern bevor. Deshalb beschließt der ältere Quinn, in das Geschehen einzugreifen und sein jüngeres Ich in der herannahenden Schlägerei zu beschützen. Dabei vergisst er jedoch die Konsequenzen, die seine Einmischung für sein heutiges Ich haben könnte... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry O'Connell (Quinn Mallory) Sabrina Lloyd (Wade Wells) John Rhys-Davies (Maximillian Arturo) Cleavant Derricks (Rembrandt "Cryin Man"" Brown) Phillip Van Dyke (der junge Quinn Mallory) Marty York (Brady Oaks) Linda Henning (Mrs. Mallory) Originaltitel: Sliders Regie: Adam Nimoy Drehbuch: Tracy Tormé, Robert K. Weiss Kamera: Robert Hudecek, Glen MacPherson Musik: Danny Lux