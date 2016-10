RTL NITRO 08:40 bis 09:30 Fantasyserie Zurück in die Vergangenheit Disco Inferno USA 1989 HDTV Live TV Merken Als Sam in einen weißen Polyesteranzug gekleidet rückwärts durch ein Fenster fliegt, braucht er einen Moment, um zu begreifen, dass er bei einer Filmproduktion gelandet ist. Er ist der gutaussehende Stuntman Chad Stone, der gefährliche Szenen im Film "Disco Inferno" doubelt. Mit von der Partie sind sein Vater Ray Stone und sein Bruder Chris, der den Beruf erlernen will. Aber Ray besteht darauf, dass die Familie Stone die Dreharbeiten abbricht, da wichtige Sicherheitsvorkehrungen nicht eingehalten werden. Chris ist damit nicht einverstanden. Er will seinen ersten großen Stunt hinlegen und seine Berufszulassung erwerben. Sam soll ihn davon abhalten, denn er weiß von Albert, dass Chris dabei sterben würde. Aber Sam ist völlig hilflos: Zum einen beschwört er mit seinen Rettungsversuchen einen heftigen Konflikt zwischen Vater und Sohn herauf, zum anderen wird er schmerzhaft an seinen eigenen Bruder erinnert, der in Vietnam gefallen ist. Dennoch gelingt es ihm, eine glückliche Lösung für den Fall zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Dr. Sam Beckett) Dean Stockwell (Albert "Al" Calavicci) Michael Greene (Ray Stone) Kris Kamm (Chris Stone) Peter Onorati (Rick) Kelli Williams (Shannon) Arnetia Walker (Tradi Duvore) Originaltitel: Quantum Leap Regie: Gilbert Shilton Drehbuch: Donald P. Bellisario, Paul Brown Musik: Mike Post

