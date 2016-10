SWR 20:15 bis 21:45 Musik Musikalische Reise nach Rheinhessen D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Rheinhessen ist eine der wärmsten Regionen Deutschlands und so gedeiht zwischen Mainz und Bingen, Alzey und Worms hervorragend Wein. Moderator Markus Brock besucht einen Winzer, der schon das englische Königshaus mit seinen Weinen erfreut hat, trifft das "goldisch Meenzer Mädsche" Margit Sponheimer, begibt sich auf die Spuren der Heiligen Hildegard von Bingen und lässt sich die besonderen Kräuter in der Rheinhessischen Schweiz erklären. Auf Schloss Westerhaus bei Ingelheim trifft er Graf und Gräfin von Schönburg. Peter Kraus, die Höhner, Graham Bonney, Mary Roos, Marshall & Alexander und viele weitere Künstler begleiten die Reise musikalisch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Markus Brock Gäste: Gäste: Margit Sponheimer, Peter Kraus, die Höhner, Graham Bonney, Mary Roos, Marshall & Alexander Originaltitel: Musikalische Reise