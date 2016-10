TLC 03:00 bis 03:45 Dokumentation Haunted - Seelen ohne Frieden D 2016 Merken Die erste Folge von "Haunted - Seelen ohne Frieden" führt zunächst nach Berlin in ein Krankenhaus, wo zwei Schwestern von schaurigen Erlebnissen während der Nachtschicht berichten. Hier geistern die Seelen verstorbener Patienten durch die Gänge, und ein schwarzer Hund tritt als Todesbote in Erscheinung. Im zweiten paranormalen Fall wird eine Bauchtanzgruppe im oberfränkischen Weißenstadt von bösen Geistern heimgesucht - womöglich ruhelose Seelen der Zigeuner, die einst von den Bürgern des Ortes brutal ermordet wurden. Und auch der dritte Fall dieser Episode, der seine Wurzeln in der Nazizeit hat, sorgt für Gänsehaut und schlaflose Nächte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Haunted - Seelen ohne Frieden