TLC 22:05 bis 23:00 Dokusoap Unsere kleine Großfamilie Alle Fragen, alle Antworten USA 2015 In dieser Episode von "Unsere kleine Großfamilie" gewähren die Johnstons einen genauen Blick hinter die Kulissen und beantworten die brennendsten Fragen ihrer Zuschauer: Von der ersten Begegnung zwischen Amber und Trent, ihrer Fernbeziehung, glühenden Liebesbriefen und Treueschwüren, über Tricks, wie man Hund Jesse in die Badewanne lockt bis hin zu den Sparmaßnahmen, mit denen das kleinwüchsige Paar die Familie über Wasser hält. Da alle Fragen erlaubt sind, werden auch die schlimmsten Sprüche von Sohn Alex zum Besten gegeben und die peinlichsten, bislang unveröffentlichten Szenen zwischen Amber und Trent gezeigt. Originaltitel: 7 Little Johnstons