TLC 21:10 bis 22:05 Dokusoap Alle meine Frauen Meris Albtraum USA 2015 Obwohl Meri die Scheidung von Kodi selbst in die Wege geleitet hat, damit er Robin heiraten kann, hat ihr die Sache sehr zugesetzt. Da sie sich einer Person außerhalb der polygamen Gemeinschaft anvertrauen möchte, beginnt Meri eine Online-Freundschaft mit einem Unbekannten, dem sie Vertrauen schenkt. Auch Zuneigung kommt hinzu, weil der virtuelle Freund sehr einfühlsam ist. Als Meri drauf und dran ist, sich zu verlieben, kommt es schließlich heraus: Mister Internet ist gar kein Mann, sondern eine Frau, die sich als Mann ausgibt! Meri ist am Boden zerstört. Da sie sich ihrer Familie nicht anvertrauen will, ziehen die Browns Therapeutin Nancy hinzu. Originaltitel: Sister Wives