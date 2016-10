TLC 15:05 bis 15:30 Dokusoap Die Chrisleys - So geht reich! Die Chrisley-Kids allein zu Hause USA 2014 Merken Todd Chrisley will mit Ehefrau Julie zu einer Baufirma in South Carolina fahren, um die Renovierung des Zweitwohnsitzes seiner Mutter zu besprechen. Da die beiden über Nacht von zuhause wegbleiben, müssen Chase und Savannah auf ihren kleinen Bruder Grayson aufpassen. Chase soll den Achtjährigen zum Augenarzt und wieder zurückfahren - und das ganz und gar ohne Zwischenstopps. Doch Chase hat nicht vor, seine wertvolle Freizeit im Wartezimmer eines Arztes, oder zuhause beim Babysitting zu vergeuden und beschließt, Grayson in seine Freizeitplanung zu integrieren. Er will ihn zu einem Treffen mit seinen Freunden mitnehmen, ohne dass seine Eltern davon erfahren. Der Kleine willigt ein, lässt sich sein Schweigen aber teuer bezahlen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Chrisley Knows Best