TLC 12:50 bis 13:45 Dokusoap Jon & Kate: Leben mit 8 Kindern Angelausflug mit Folgen USA 2014 Die Sommerferien haben Kate Gosselin und ihre acht Kids bisher in einem Ferienhaus in Maine verbracht, um die Gegend zu erkunden. Nun steht ein Abenteuertag am Strand bevor. Die alleinerziehende Mutter fährt mit ihrer Kinderschar im Boot eines Hummerfängers aufs Meer und lässt sich zeigen, wie man Fallen aufstellt. Da ihre Sprösslinge schnell seekrank werden, muss das Schiff zügig ablegen. Zuerst ankern sie vor Indian Island und picknicken dort am Strand. Dann geht es weiter zum Krustentierfang. Doch leider freunden sich die Kids sofort mit den Hummern an, geben ihnen hübsche Namen und weigern sich strikt, auch nur einen von ihnen zu essen. Originaltitel: Jon & Kate Plus 8