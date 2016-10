TLC 11:25 bis 11:55 Dokusoap Unser erstes Zuhause Asheville, North Carolina USA 2008 Merken Jonathan und Melanie Giller sind frisch verheiratet und gerade von Michigan nach Asheville gezogen. Hier wollen sie ihre gemeinsame Zukunft starten und ein Eigenheim kaufen. Mit gerade mal 120 000 Dollar auf dem Konto ist das eine große Herausforderung. Von der Maklerin bekommen sie den Tipp, sich Fertighäuser anzuschauen. Nach anfänglichem Widerstand können sie sich mit der Idee anfreunden und finden ein Haus, das ihnen gefällt. Leider stellt sich heraus, dass es Probleme mit dem Fundament gibt. Beim nächsten Objekt, das in Frage kommt, tauchen erneut Schwierigkeiten auf. Es ist wie verhext. Doch vielleicht helfen ein paar Tricks, um endlich ein Dach über dem Kopf zu bekommen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My First Home